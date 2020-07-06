Экстремальный трейл в Альпах

Предальпийские массивы Савойи с бесчисленными пешими маршрутами - идеальное место для горного трейла. Именно его выбрали Одри Танги и Тимоте Нале - известные французские трейлраннеры - для своего очередного рекорда в минувшие выходные.

Около 2000 метров над уровнем моря, захватывающие дух пейзажи и горная гряда массива де Бож. Трейл продолжался безостановочно практически сутки, стартовав в субботу утром Танги и Нале неимоверным усилием воли смогли преодолеть намеченную дистанцию за 23 часа 45 минут. За это время они взобрались на 14 вершин, а общая протяженность маршрута составила 90 км.

По словам спортсменов, идея трейла родилась во время режима изоляции во Франции и свой забег они посвятили всем любителям экстремальных видом спорта, которые на протяжении нескольких месяцев были лишены возможности заниматься любимым делом.