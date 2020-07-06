Партия премьера Хорватии сформирует кабинет по итогам выборов

Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), одержала победу на парламентских выборах, но не получила абсолютного большинства. На основе пока предварительных данных ХДС может рассчитывать на 68 мандатов в 151 местном парламенте.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии: "Это большая победа. Но такой результат возлагает на нас огромную ответственность, поскольку прошлый парламентский срок был тяжелым и полным испытаний, а вызовы, которые стоят перед нами, выглядят очень серьезными".

Оппоненты правящей ХДС в лице коалиции "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, займут в законодательном органе немногим более сорока мест. В штаб-квартире СДП царит атмосфера разочарования.

Давор Бернардич, лидер СДП: "Не просто говорить после таких итогов голосования".

01.04 market

Третья по величине политическая сила, "Движение за Отечество" певца и предпринимателя Мирослава Шкоро может рассчитывать на 15 депутатских мест. Успех правящей партии вызвал у избирателей смешанную реакцию.

Надя Бобан, избиратель: "Я думаю, что Европа не должна была допустить такого. Ну, чтобы Хорватия так поворачивала вправо. Это не хорошо."

Дарио Бобанович, избиратель: "Я разочарован, потому что голосовать пришли совсем немного избирателей".

Йорген Самсо, Еuronews: "Похоже политический курс Хорватии будут задавать правоцентристы, которым сейчас предстоит вести переговоры по формированию новой правительственной коалиции. Успех "Хорватского демократического содружества", полагают эксперты, может позволить правящей партии обойтись в кабинете без ультраправых из "Движения за Отечество". Партнеров по коалиции ХДС выберет в ближайшие дни, или недели.”