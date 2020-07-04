Covid-19: США на первом месте

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 445 710. В странах Латинской Америки впервые выявлено больше случаев заражения Covid-19, чем в Европе — около 2,7 млн. Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных, стране умерли около 62 тысяч человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон, обязывающий жителей страны использовать защитные маски в общественном транспорте, такси и на территории пенитенциарных учреждений. В то же время Болсонару постановил, что использование защитных масок не будет обязательным в госучреждениях, школах, на заводах, в магазинах и местах проведения религиозных собраний.

Вместе с тем ситуация на Кубе гораздо лучше, чем в других странах Латинской Америки. Еще до обнаружения первого случая заражения кубинские власти организовали проверку местного населения и провели разъяснительную кампании — группы медиков побывали в каждом доме стране. В субботу в Гаване ослабили карантинные ограничения.

Первое место в мире по числу инфицированных занимает США. В пятницу в стране зафиксирован рекордный суточный показатель — коронавирусом заразились 57 497 человек, среди них — подруга старшего сына президента США Дональда Трампа, работающая в предвыборном штабе действующего главы государства.