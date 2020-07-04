Юго-запад Японии под ударом стихии

На юго-западе Японии жертвами удара стихи стали не мене 15 человек. Большинство из них погибли в доме престарелых. На регион обрушились мощные ливневые дожди, что привело к разливу реки Кумагава в префектуре Кумамото. Тысячи домов остаются без света.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тысяч военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам.

Указание к эвакуации получили свыше 200 тысяч человек в префектурах Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный пятый уровень опасности эвакуационные. Центры, где разместят пострадавших районов, будут организованы с учетом мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о серьезной угрозе разлива рек, схода оползней и затоплений обширных территорий.