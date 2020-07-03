В Германии принят закон о поэтапном отказе от угля

В Германии принят закон о полном отказе от использования угля к 2038 году. Документ одобрили парламент и представительство федеральных земель. Регионы, в которых закрываются угледобывающие предприятия, получат финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер назвал отказ от угля "историческим проектом поколений". По его словам, эпоха угольной промышленности в старне "безвозвратно уходит".

"Таким образом мы вносим также наш вклад успех проекта по защите климата. В нашей стране на электростанции, работающие на буром и каменном угле, приходится треть выбросов углекислого газа в атмосферу". — заявил Петер Альтмайер.

"Зеленые" и Левая партия говорят, что план правительство недостаточно амбициозен. По их мнению, Германия могла бы отказаться от угля уже к 2030 году. Активисты экологической организации Greenpeace ("Гринпис") провели акцию протеста в Берлине

Эксперт по климату в Greenpeace Карстен Шмидт говорит: "Мы выступаем против законопроекта, он не предусматривает отказ от угля, электростанции пока работают, и он также подрывает Парижское соглашение по климату. Этот законопроект — историческая ошибка, насмешка на Парижским соглашением, в его рамках правительство предоставляет компаниям миллиарды евро, ничего не получая взамен".

Германия отказывается также от ядерной энергетики — к 2022 году в стране закроются оставшиеся АЭС.

Между тем активисты из общественной организации "Экозащита" призвали власти ФРГ не импортировать уголь из Кузбасса, где масштабная добыча сырья наносит непоправимый вред природе.