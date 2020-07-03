"Лето 85-го": новый фильм Франсуа Озона

Как и полтора года назад, когда он приехал в Лион на предпремьерный показ своего фильма о трагедии жертв священников-педофилов, разыгравшейся в этом городе, Франсуа Озон, один из самых талантливых французских и европейских режиссёров - вновь в городе в междуречье Соны и Роны. На этот раз со своей новой картиной "Лето 85-го" - её премьера должна была состояться на отменённом из-за пандемии Каннском кинофестивале. Его директор Тьерри Фремо сопровождал режиссёра в этой поездке.

"После всего этого карантина из-за Covid-19, этой вынужденнной изоляции, я просто рвался по-настоящему вернуться в кино, - говорит Франсуа Озон, - _мне надоело смотреть фильмы на маленьком экране, на компьютере и на других платформах, поэтому я с нетерпением ждал того момента, когда можно будет пойти в кинотеатр. И когда Тьерри Фремо сказал, что хочет показывать фильм с каннской символикой, я сказал себе: "Почему бы и нет?" _

Фильм снят по мотивам романа британского писателя Эйдена Чемьберса "Станцуй на моей могиле". События развиваются в 80-х годах, как и в книге, но не в Великобритании, а во Франции, в Нормандии. Озон сам написал сценарий и внёс свои коррективы в сюжет.

"Когда я перечитал книгу, - рассказывает режиссёр, - меня поразило то, что это универсальная история любви. Так получается, что там два мальчика, но это могут быть две девочки, мальчик и девочка. Вообще-то это довольно смело для того времени, потому что в 1985-ом году всё ещё довольно сложно было входить в гомосексуальные отношения".

История 16-летнего Алекса, влюбишвегося в 18-летнего Дэвида; дружба, любовь и убийство, - свойственные Озону резкие переходы между светом и тьмой.

"Это роман-инициация, роман как история взросления - и в то же время это фильм, в котором взяты коды подросткового фильма, пришедшие к нам из Соединенных Штатов. Мне нравятся персонажи, которые развиваются на протяжении всего фильма: всё начинается с нескольких образов-клише подросткового возраста, и постепнно перерастет во что-то более сложное и глубокое в конце", - поясняет Озон.

Фильм "Лето 85-го" выходит на французские экраны 14 июля, в день национального праздника, и это символично - возвращение к жизни, к настоящим залам театра и кино. В сентябре Озон представит свою работу и для официального отбора на кинофестиваль в Сан-Себастьяне .