Мальта препятствует созданию Европейской прокуратуры тем, что не предлагает подходящего представителя. Так утверждает первая в истории глава нового ведомства Лаура Кодруца Кёвеши.

Этот румынский юрист с венгерскими корнями, сделавшая себе имя на борьбе с коррупцией, дала интервью корреспонденту Euronews Шандору Жирошу.

«Без европейских прокуроров у нас не может быть полной коллегии, а без коллегии нельзя разработать правила процедур и нормативной базы, в которой будет функционировать Европейская прокуратура, - сказала Кёвеши. - Эта процесс задерживается из-за того, что страна-член ЕС, Мальта, не предложила достаточно правомочных кандидатов. В результате с декабря весь процесс затянулся».

К системе Европейской прокуратуры присоединились 22 страны. Начав работать, она сможет преследовать в судебном порядке за преступления, связанные с союзным бюджетом. Лаура Кодруца Кёвеши выражает готовность преодолевать сопротивление, на которое натолкнётся её ведомство:

«Европейская прокуратура не будет расследовать мелкие дела. Она будет главным образом расследовать дела, связанные с лицами, занимающими ключевые функции, или с очень состоятельными бизнесменами. Речь идет, например, о преступности, связанной со злоупотреблениями налогом на добавленную стоимость. Ущерб от этого превышает 10 млн евро. Не каждый способен на такие действия. Так что я ожидаю атаки на наше ведомство и на прокуроров».

Кёвеши возглавляла румынское антикоррупционное агентство до увольнения в 2018 года правительством. Она считает, что новая прокуратура сможет укрепить в Евросоюзе верховенство права:

«В течение последних трех лет румынское правосудие постоянно подвергалось атакам. Прокуроры и судьи подвергались давлению и угрозам. Было инициировано множество дисциплинарных процедур и возбуждено много уголовных дел против прокуроров и судей. На независимость правосудия постоянно влияют атаки и законодательные изменения ».