Розничная торговля - жертва пандемии

Известные французские бренды повседневной одежды и обуви Naf-Naf, Camaïeu, André, la Halle, Celio, имеющие торговые точки по всему миру , переживают в настоящее время большие трудности из-за пандемии коронавируса. Но кризис захлестнул и малые предприятия сектора - розничных торговцев. Национальная федерация, представляющая бутики и магазины, предупредила правительство о снижении активности с сентября на 25-30%. В федерацию входят 38 000 магазинов по всей Франции, дающие работу 80 000 человек. 93% процента из них - это малые предприятия со штатом менее 11 работников.

Опасения растут и в Великобритании, где в среду были потеряны более 6 000 мест в розничной торговле. Всемирно известный универмаг "Хэрродс" и торговая сеть "Аркадия" Филиппа Грина сократили 1200 сотрудников. А управляющие сетью универмагов "Джон Льюис" сообщили, что пока не намерены открывать некторые из своих магазинов и один лондонский офис, прекратившие работу из-за карантина. Глава группы Шэрон Уайт предупредила сотрудников, что в этом году им придётся не рассчитывать на премиальные, традиционно выплачиваемые в конце года.