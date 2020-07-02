Скотланд-Ярд провел крупнейшую операцию

Британская полиция провела одну из крупнейших в истории страны операций. Изъято 2 тонны наркотиков, десятки единиц огнестрельного оружия, но главное - задержано почти 750 преступников. Речь идет о членах различных криминальных группировок, которые промышляли грабежом, заказными убийствами и похищением людей.

Как заявили в Скотланд-Ярде, операция проводилась совместными усилиями полицейских ведомств сразу нескольких европейских стран, в том числе Франции, Нидерландов. Конфисковано краденое имущество и более 50 млн фунтов, предположительно полученных от криминальной деятельности.

Осуществить операцию удалось благодаря взлому закрытой телекоммуникационной сети EncroChat, которой пользовались преступные группировки. Проникнуть в эту сеть полицейские пытались на протяжении нескольких лет. А когда это удалось, то смогли нанести удар по верхушке преступного мира в Соединенном Королевстве.