Женщины теряют работу из-за пандемии коронавируса

Безработица в Евросоюзе достигла рекордного за последние 8 месяцев уровня и составила в мае 6,7% (это на одну десятую процента больше, чем в апреле). Но в Брюсселе заявляют, что худшего сценария все-таки удалось избежать. В первую очередь, благодаря принятию ряда национальных программ социальной помощи в связи с пандемией коронавируса.

При этом, пандемия по разному сказалась на занятости обоих полов. Безработица среди женщин выросла до 7,2% с 6,9% в апреле, а среди мужчин осталась прежней.

В Международной организации труда данную тенденцию объясняют следующим образом:

"В секторах, на которые пришелся основной удар пандемии, большинство постов занимают именно женщины. Это сфера домашних услуг, здравоохранение, социальное обеспечение, и это бремя бесплатной помощи, которое всегда было прерогативой женщин, умножилось в результате пандемии. Таким образом, мы рискуем потерять (хотя и скромные) достижения в области гендерного равенства, которых мы добились в последние годы", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По прогнозам ЕЦБ, в третьем квартале этого года уровень безработицы в еврозоне может превысить 10%. С начала ослабления ограничительных мер уже десятки европейских компаний заявили о массовых сокращениях рабочих мест.