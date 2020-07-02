На второй день после вступления на пост председателя Евросоюза Германии, её канцлер и глава Еврокомисии встрелись по видеосвязи. Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен, которая тоже немка, подчеркнули, что в течение полугода их страна будет возглавлять в ЕС борьбу с коронавирусом и его экономическим воздействием.

«Это огромное давление временем, но темп диктуется кризисом, - сказала фон дер Ляйен. - Каждый потерянный день будет оборачиваться потерей рабочих мест, разорением компаний, ослаблением нашей экономики. Так что каждый день на счету».

Это был первый контакт в Евросоюзе на высшем уровне после того, как пост председателя Совета ЕС по ротации перешёл к Германии от Хорватии.

Когда журналисты спросили о трудностях на переговорах о пакете мер по восстановлению Евросоюза, Меркель призвала своих коллег по ЕС действовать смело и добавила:

«Все знают, что на этот беспрецедентный кризис нужно дать масштабный и мощный ответ".

Немецкие деятели отмечают, что пандемия уже оставила глубокий след в создании европейцев. Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, показывает, что граждане ЕС хотят более тесного сотрудничества своих стран и защиты общих интересов.

«Нашим главным вопросом было, как Европа должна измениться после этого кризиса, - сказала представитель Совета Суси Деннисон. – Когда мы спрашивали о поставках из Евросоюза критически важных медицинских товаров, 50% людей во Франции, и столько же в Германии, решительно высказались за возвращения этого в Европу."

Правительство канцлера Меркель заявило, что знает о больших ожидания от председательства Германии. Оно также пожелало, чтобы это шестимесячное событие было оптимистичным и радостным.