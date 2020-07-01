Художник раскрыл "двухметровые объятия" Лондону после карантина

Уличный художник Энди Лик решил напомнить о любви соскучившимся за время карантина по близости жителям Лондона. В течение трех месяцев его новые инсталляции можно будет увидеть в районе Kings Cross в центре британской столицы. Социальное дистанцирование - тема его первой работы под названием This much ("Так сильно"), которая появилась на местной привокзальной площади.

"На долгих три месяца два метра стали символом опасности, страха и одиночества, приобрели очень своеобразное значение для тех, кто не мог встретится с близкими, друзьями, родными. Но теперь это будут два метра любви, а не риска", - уверен он.

Энди Лик получил известность пять лет назад, когда по всему Лондону стали появляться его "Записки для прохожего", например, о сексуальности доброты и необъятной силе нежности. С тех пор его страницей в Instagram заинтересовались более 120 тысяч человек.

Свои новые послания художник поместил в раскрытые двухметровые объятия из нержавеющей стали. Он говорит: "Я надеюсь, что, взглянув на эти надписи, хоть кто-то улыбнется. После тяжелого трехмесячного карантина всего несколько улыбок - этого достаточно. И я поверю, что все сделанные мною усилия не напрасны".

"Я так соскучился по тебе", "Я так люблю тебя" - художник напоминает жителям Лондона о главных словах, а еще желает им не терять времени и сделать как можно больше за оставшееся лето.