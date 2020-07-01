Проголосуй и выиграй квартиру: как в России завлекали на избирательные участки?

Розыгрыш квартир и машин, концерты на избирательных участках и голосование на скамейке - как только не завлекали россиян на голосование по поправкам к Конституции.

Высказать свое мнение пришли, по официальным данным, более 60% россиян. Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отчитался, что в армии явка и вовсе составила 99,991%: проголосовали 1,5 миллиона военнослужащих.

Это голосование запомнится надолго: оно растянулось на целую неделю, а многие участки для были развернуты на улице, чтобы, как говорят власти, снизить риски заражения коронавирусом.

Голосование в багажнике

В последнюю неделю интернет заполнили фотографии избирательных участков в багажниках автомобилей, на детских площадках и лавочках.

В Кремле заявили, что относятся к таким фотографиям с недоверием.

"Я не уверен, что это соответствует действительности. В данном случае отказываемся воспринимать публикации в каких-то интернет-ресурсах как правду в первой инстанции. К сожалению, больше поводов воспринимать это как неправду", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Голосование под музыку

“Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию", - сообщала газета РБК еще в феврале. Во многих городах 1 июля, в заключительный день голосования, были организованы концерты.

Издание “Крым.Реалии” пишет, что на избирательных участках Севастополя проходят детские концерты и звучат песни советских времен.

Под музыку голосовали и жители Брянска. “На участки для голосования выезжают творческие коллективы и профессиональные артисты. На участках, работающих вне помещения, организованы импровизированные сцены”, - отмечает региональное информационное агентство “Стрела”.

На концерты и ярмарки в день голосования зазывали и жителей Тамбова. “Предполагаемая длительность концертов около 40 минут. Артисты споют популярные российские песни”, - писал местный новостной портал “Топ68”.

Проголосуй и выиграй квартиру!

Однокомнатную квартиру в Омске выиграла пенсионерка Анна Ганева из села Лузино. Правда, потом выяснилось, что она председатель одной из участковых избирательных комиссий.

Как сообщает газета “Коммерсантъ”, "квартира экономкласса расположена на первом этаже трехэтажного жилого дома в новом микрорайоне Рябиновка Кировского округа Омска. По данным ЦИАН, стоимость аналогичных квартир в этом микрорайоне начинается от 1,2 млн руб".

Акция “Мой регион”, в которой могли принять участие все жители Омской области старше 18 лет, проходила на избирательных участках в часы голосования. Выиграть можно было вентиляторы, холодильники, блендеры, айфоны, автомобили, квартиры и многое другое.

Лотерея была организована при поддержке Союза организаций торговли Омской области и Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, которым руководит член “Единой России” Юрий Иванищев.

Похожая лотерея прошла и в Архангельской области. У участников был шанс выиграть телевизор, смартфон, ноутбук, машину или квартиру.

Как сообщается на сайте розыгрыша, получить купон для участия можно было на местных предприятиях и на участках для голосования. Потом купон нужно отсканировать, и сделать это можно только на пункте голосования.

Не остался в стороне и Красноярский край. Местные жители также могли попытать удачу в викторине и выиграть квартиру, автомобиль или смартфон.

Правда, там все было не так просто: участникам пришлось вспомнить содержание Основного закона.

“Викторина на знание Конституции России направлена на вовлечение жителей края в изучение основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина РФ”.

Бланк с ответом нужно было сдать “активистам викторины”, которых можно было встретить возле участков для голосования.