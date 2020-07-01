Киноакадемия США ищет новые лица

Американская киноакадемия делает шаг в сторону обновления. Приглашение вступить в ее ряды получили более 800 деятелей киноискусства со всего мира.

В последние годы знаменитая киноакадемия, переживала глубокий кризис и нередко подвергалась критике за отсутствие этнического разнообразия при отборе картин и номинантов на "Оскар". Серьезный удар по статусу премии был также нанесен скандалом вокруг весьма влиятельного в прошлом кинопродюсера Харви Вайнштена. Скандал вышел далеко за рамки американской киноиндустрии и привел к появлению движения #MeeToo, ставшего международным.

Дабы восстановить пошатнувшийся имидж, киноакадемия решила привлечь новые лица. Приглашения были направления в десятки стран. Список весьма обширный, россиян тоже позвали. Академиками от "Оскара" смогут стать документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, монтажер Игорь Литонинский, звукорежиссер Павел Дореули и специалист по спецэффектам Дмитрий Токояков.

В целом почти половина из приглашенных американской академией деятелей кино - женщины и представители этнических меньшинств. Как отмечается, цель такого шага повысить инклюзивность развлекательной индустрии в целом и кинематографа, в частности.

Как это отразится на распределении ролей непосредственно внутри киноакадемии, пока не ясно. Возможно, что первые положительные сдвиги окажутся заметны весной следующего года, когда состоится очередная церемония вручение премии "Оскар".