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Россия

На Красной площади задержали участников акции, изобразивших телами число 2036

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 Марика Димитриади
На Красной площади задержали участников акции, изобразивших телами число 2036
Авторское право  Фото предоставлено участниками акции
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На Красной площади задержали активистов, которые своими телами выложили число 2036 - год, до которого Владимир Путин сможет остаться у власти в случае принятия поправок.

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

“Мы не вышли ни из какого кризиса, кризис у нас постоянно. Мы не находимся ни на каком экономическом подъеме, а, наоборот, в упадке. И если Путин останется у власти, то это будет абсолютная деградация в России”, - так значение акции объясняет Виктор Котов.

Фото предоставлено участниками акции

Он рассказал, что пролежать на Красном площади участники смогли около четырех минут, а потом “полиция минуты три не знала, что с ними делать”.

“Задержали и избили”, - написал Котов на своей странице в Facebook.

Фото предоставлено участниками акции

По словам депутата, в полицейском участке его повалили, надавили на горло, ударили головой о табуретку и об пол, когда он отказался отдавать правоохранителям наручники, которые участники акции привезли с собой.

Эм, что творится в Москве?! Менты совсем уже озверели? На видео мой друг. Они просто провели акцию на Красной площади....

Publiée par Yana Zakharova sur Mercredi 1 juillet 2020

Позже задержанных отпустили без составления протоколов.

С 25 июня в России проходит голосованию по поправкам к Конституции. Если россияне одобрят изменения, то после окончания нынешнего мандата Владимир Путин сможет переизбраться еще дважды.

Вдохновением для участников этого перформанса стала акция движения “Э.Т.И.”, которая прошла на Красной площади в 1991 году, когда несколько человек “написали” своими телами нецензурное слово.

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