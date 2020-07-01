Маркус Каттнер отстранен от футбола на 10 лет

Судебная палата комитета по этике ФИФА отстранила на 10 лет от футбольной деятельности своего бывшего финансового директора Маркуса Каттнера. Он признан виновным в злоупотреблении служебным положением и в конфликте интересов. Каттнер также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Еще в 2016 г. стало известно, что экс-президент организации Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь ФИФА Джером Вальке и Каттнер за пять лет незаконным способом получили средства за счет выписанных себе бонусов на общую сумму порядка $80 млн. Тогда же Маркус Каттнер был уволен со своей должности.