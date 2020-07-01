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Спорт

Маркус Каттнер отстранен от футбола на 10 лет

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 Euronews и ТАСС
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Маркус Каттнер отстранен от футбола на 10 лет
Авторское право  Ivan Sekretarev/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
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Судебная палата комитета по этике ФИФА отстранила на 10 лет от футбольной деятельности своего бывшего финансового директора Маркуса Каттнера. Он признан виновным в злоупотреблении служебным положением и в конфликте интересов. Каттнер также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Еще в 2016 г. стало известно, что экс-президент организации Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь ФИФА Джером Вальке и Каттнер за пять лет незаконным способом получили средства за счет выписанных себе бонусов на общую сумму порядка $80 млн. Тогда же Маркус Каттнер был уволен со своей должности.