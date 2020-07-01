Турбизнесу предсказали триллионные убытки

Мировой туристический бизнес может не досчитаться в этом году до 3,3 триллионов долларов. К такому выводу пришли аналитики Конференции ООН по торговле и развитию. Такие убытки возникнуть в случае развития пандемии по худшему сценарию, продление карантинных мер на 12 месяцев.

Но и в случае если карантин в среднем продлится не больше чем четыре месяца, а это самый оптимистический сценарий, туристический сектор потеряет в мировом масштабе до 1,17 трлн долларов.

Самая большая доля убытков приходится на туристические компании США, они при оптимистическом сценарии потеряют $187 млрд на втором месте – Китай, чьи потери превысят 100 млрд. Потери таких популярных среди туристов стран как Франция и Таиланд оцениваются 47 млрд долларов.

Тяжелее всего пострадают страны, в котором туризм занимает первую место по значению в структуре экономики. Так Ямайка потеряет 1,68 млрд долларов, но это равнозначно падению ВВП на 11%. Эксперты ООН призывают национальные правительства позаботиться о потерявших средства существования гражданах.