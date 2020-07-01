Еврокомиссия предложила в среду новый пакет мер по обеспечению занятости молодежи. Он дополнит уже действующие программы такие, как Europass (что можно перевести как Европейская путёвка в профессиональную жизнь"). Это цифровая платформа для подключения юношей и девушек, ищущих работу, к тем, кто может её предложить.

Инициативу представил еврокомиссар по трудоустройству:

«В процессе поиска работы вам могут быть предложены подходящие учебные курсы по всей Европе, где бы вы ни находились. Это соответствует духу цифровой эпохи, - говорит Николас Шмит. – Цифровые инструменты облегчают жизнь. А в данном случае они позволяет молодежи рассматривать Европу как рынок труда с большим количеством возможностей".

В апреле 2020 года уровень безработицы среди молодежи составил 15,4% по всему ЕС и 15,8% в еврозоне, с тенденцией к росту.

Наиболее пострадавшими странами остаются Греция, Испания и Италия, где этот уровень превышает 30%.

Существует также Молодежная гарантия. Эта программа, предлагающая молодым людям работу, образование, профессиональную подготовку или стажировку в течение четырех месяцев. Она тоже включена в пакет и расширена.

Её считает нужным обновить секретарь Европейской конфедерации профсоюзов:

«Молодежная гарантия - не новый инструмент. Но до сих пор она не выполняет всего, что было обещано, - говорит Людовик Воет. - Не было реального качества предлагаемых стажировок и рабочих мест. Мы надеемся, что качество повысится, а европейское финансирование будут лучше использоваться. Новому поколению не нужна бесконечная учёба и профподготовка. Ему нужна качественная работа".