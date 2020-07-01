Взгляд из Брюсселя на аннексию Израилем Западного берега

На среду 1 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил начало присоединения к Израилю оккупированной им территории Западного берега реки Иордан. Значительная часть международного сообщества предпринимает усилия, чтобы остановить выполнение этого плана.

Ещё в июне Евросоюз заявлял, что любая аннексия арабских земель негативно скажется на ближневосточной стабильности и подорвёт перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

«Мы, палестинцы, высоко ценим реакцию Евросоюза, выступающего против аннексии, которая считается нарушением международного права, - сказал глава палестинской миссии в Брюсселе Абдалрахим Альфарра. - Если Израиль продолжит этот процесс, Европа должна пойти дальше словесного осуждения или дипломатических попыток остановить эту аннексию".

Давление оказывают на Израиль и отдельные страны и политики. В опубликованном в среду письме более тысячи европейских парламентариев из разных партий решительно выступили против поглощения Израилем части Западного берега.

«Думаю, что это почти экзистенциальная проблема для Европы как политической силы, - сказал член бельгийского федерального парламента Малик Бен Ашур. - Европа является первым торговым партнером Израиля, но эту свою экономическую позицию она по-настоящему не использует в качестве политического рычага. Европа должна использовать силу своей коммерции и своего рынка, чтобы осуществлять далеко идущие, амбициозные политические действия на пользу мира ".

В оправдание своего плана Нетаньянху утверждает, что аннексия необходима для защиты безопасности Израиля. С этим согласен сотрудник Иерусалимского центра общественно-политических исследований.

«Сегодняшние действия Израиля при поддержке США направлены на то, чтобы закрепить за собой и распространить свое гражданское законодательство на районы, которые всегда были частью Израиля, - сказал Дан Дайкер. – Нет ни одного израильтянина, который согласится на передачу стратегически важной долины Иордана в руки потенциальных противников. Единственный способ выполнить принцип "двух государств и двух народов" – это обеспечить, чтобы маленькая еврейская демократическая нация-государство Израиль была в безопасности ".

Такой подход отвергается Европейским союзом и ключевыми арабскими странами. Они утверждают, что израильская аннексия нарушит международное право и подорвёт создание жизнеспособного независимого палестинского государства рядом с Израилем. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал США присоединиться к позиции ЕС, чтобы вдохнуть жизнь в остановившиеся мирные переговоры между Израилем и палестинцами.