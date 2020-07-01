Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

Взгляд из Брюсселя на аннексию Израилем Западного берега

Комментарии
 Aissa BOUKANOUN
euronews_icons_loading
Взгляд из Брюсселя на аннексию Израилем Западного берега
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

На среду 1 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил начало присоединения к Израилю оккупированной им территории Западного берега реки Иордан. Значительная часть международного сообщества предпринимает усилия, чтобы остановить выполнение этого плана.

Ещё в июне Евросоюз заявлял, что любая аннексия арабских земель негативно скажется на ближневосточной стабильности и подорвёт перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

«Мы, палестинцы, высоко ценим реакцию Евросоюза, выступающего против аннексии, которая считается нарушением международного права, - сказал глава палестинской миссии в Брюсселе Абдалрахим Альфарра. - Если Израиль продолжит этот процесс, Европа должна пойти дальше словесного осуждения или дипломатических попыток остановить эту аннексию".

Давление оказывают на Израиль и отдельные страны и политики. В опубликованном в среду письме более тысячи европейских парламентариев из разных партий решительно выступили против поглощения Израилем части Западного берега.

«Думаю, что это почти экзистенциальная проблема для Европы как политической силы, - сказал член бельгийского федерального парламента Малик Бен Ашур. - Европа является первым торговым партнером Израиля, но эту свою экономическую позицию она по-настоящему не использует в качестве политического рычага. Европа должна использовать силу своей коммерции и своего рынка, чтобы осуществлять далеко идущие, амбициозные политические действия на пользу мира ".

В оправдание своего плана Нетаньянху утверждает, что аннексия необходима для защиты безопасности Израиля. С этим согласен сотрудник Иерусалимского центра общественно-политических исследований.

«Сегодняшние действия Израиля при поддержке США направлены на то, чтобы закрепить за собой и распространить свое гражданское законодательство на районы, которые всегда были частью Израиля, - сказал Дан Дайкер. – Нет ни одного израильтянина, который согласится на передачу стратегически важной долины Иордана в руки потенциальных противников. Единственный способ выполнить принцип "двух государств и двух народов" – это обеспечить, чтобы маленькая еврейская демократическая нация-государство Израиль была в безопасности ".

Такой подход отвергается Европейским союзом и ключевыми арабскими странами. Они утверждают, что израильская аннексия нарушит международное право и подорвёт создание жизнеспособного независимого палестинского государства рядом с Израилем. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал США присоединиться к позиции ЕС, чтобы вдохнуть жизнь в остановившиеся мирные переговоры между Израилем и палестинцами.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube