На Уране и Нептуне идут дожди из алмазов. Эту теорию доказали американские ученые, проведя эксперимент на Земле.

Атмосфера на Урана и Нептуне состоит в основном из гелия и водорода, но глубже находятся более тяжелые элементы и вещества, в том числе метан. Ученые предположили, что на глубине около 7 тыс. км температура и давление настолько высоки, что метан распадается на составляющие элементы: углерод и водород.

После этого водород поднимается в атмосферу, а углерод под действием окружающей среды превращается в кристаллы алмаза и медленно опускается к каменно-ледяному ядру.

Исследователи американской Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университет решили проверить теорию, воссоздав в лаборатории условия, близкие к тем, которые должны быть на Уране и Нептуне. Только вместо метана они использовали его близкий аналог - стирол, поскольку его характеристики больше напоминают характеристики метана при столь высоких температуре и давлении.

При помощи лазера газ разогрели до температуры 5000 К и создали давление около 1,5 миллиона бар: это примерно как если бы на ноготь встали 250 слонов.

В результате ученым удалось увидеть, как содержащийся в стироле углерод превращается в алмазы, а оставшаяся часть вещества выделяется в виде чистого водорода.