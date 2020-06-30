Суррогатный бэби-бум на Украине

Рынок репродуктивных услуг на Украине оказался в центре внимания, когда из-за мер изоляции рожденные суррогатными матерями младенцы не могли воссоединиться со своими биологическими родителями.

Ольга - одна из суррогатных матерей, ее месячный заработок - примерно 140 долларов . Те 15 тысяч долларов, которые она получит после рождения младенца для китайской четы, помогут ей открыть свое кафе.

Ольга объясняет: "Многие говорят, что это якобы "легкие деньги". Это совсем не так. Если хотите сами попробовать, то увидите, что это адский труд, за который нужно платить. И платить существенные деньги".

Другая суррогатная мать, ее тоже зовут Ольга, вынашивает уже 4-го младенца. Она говорит, что порой получить причитающийся заработок не слишком просто. Часть суммы могут забрать сеье многочисленные посредники.

Для Ольги Корсуновой, оказавшейся беженкой из-за военного конфликта на юго-востоке страны, вынашивание детей стало источником дохода.

Ольга Корсунова суррогатная мать:"Я не сказала бы, что это эксплуатация, поскольку никто, в общем, насильно не тащит. Тем более, что на рынке есть конкуренция, но, конечно же, этим занимаются потому, что финансовая ситуация очень тяжелая".

Обмудсмен по правам ребенка Николай Кулеба говорит, что Украина становится "онлайн магазином, где можно купить младенцев". Он подчеркивает, что ситуация с юридической точки зрения находится в "серой зоне".

Согласно цифрам, ежегодно на Украине с помощью суррогатного материнства на свет появляется около трех тысяч детей.

Примерно третья часть клиентов - пары из Китая.