Между физикой и лирикой: в Бильбао открыта выставка Олафура Элиассона

Искусство - это не только способ самовыражения, это еще и способ самовосприятия.

Олафур Элиассон работает на границе, которая проходит между условной "лирикой" и условной "физикой", его произведения, как отмечает куратор экспозиции знаменитого художника Лусия Агирре, всегда имеют междисциплинарный характер: "Мы отталкивались от замысла, который можно выразить в трех словах - In Real Life ("В настоящей жизни"). Это та сущность, которую он начал продумывать, а потом и создавать еще в 90-ые. Это не столько череда работ, сколько несколько их циклы, которые показывают и эволюцию мироощущения автора, и эволюцию мироощущения тех, кто приходит в музей Гугенхайма в Бильбао".

Реальность, которую можно пощупать, увидеть, иногда даже понюхать - Элиассон настаивает на том, что лишь из интеракции между произведением искусства и зрителем рождается понимание сделанного автором: "Отправной точкой стали размышления об отношениях, которые складываются между человечеством, хомо сапиенс и Природой. С большой буквы. Для меня Культура - и тоже с большой буквы - есть продолжение природы. Вопрос о том, насколько далеко может зайти антропогенное вмешательство в мир природы, для меня не стоит, думаю, что в стремлении к комфорту нам не стоит подгонять все под себя".

Экспозиция Олафура Элиассона в музее Гугенхайма в Бильбао стала крупнейшей ретроспективой автора за последние полтора десятилетия. Она будет работать до конца апреля будущего года.