Евросоюз подтвердил сотрудничество с сахельской пятеркой

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес встретились в столице Мавритании Нуакшоте с лидерами стран сахельской пятерки. В это объединение кроме Мавритании входят также Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад.

Главной темой переговоров была продолжающаяся борьба с вооруженным исламским экстремизмом, но не были обойдены стороной пандемия COVID-19, нарастающий хаос в Ливии и вопросы финансовой помощи.

По словам Эммануэля макрона, «борьба с терроризмом не останавливается даже во время борьбы с ковидом, также как и наша солидарность с Мавританией и со всем Сахелем в это, такое непростое, время».

«Мы продолжим сопровождать наших союзников, наших соседей, наших друзей в этом деле, без всякого сомнения очень важном, чтобы гарантировать экономическую безопасность, а также защиту от тероризма и гуманитарную помощь», – подтвердил Педро Санчес.

Посредством видео-моста во встрече также приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель, и главы правительств Германии и Италии.

Испанский лидер уделил особое внимание сотрудничеству с Мавританией по вопросам регулирования миграционных потоков. Педро Санчес объявил об увеличении испанского воинского контингента дислоцированного в странах сахельской пятерки, объяснив это нарастающей угрозе безопасности всех участников встречи.

Сахельская пятерка возникла в 2014 г. по инициативе Франции для совместной борьбы с вооруженными группами, связанными в Аль-Каидой и ИГ. Французский контингент в регионе в настоящее время насчитывает 5 100 военнослужащих.

Но объединенным силам пока не удалось достичь значительного военного успеха, поэтому летом 2020 г. было принято решение об интенсификации боевых действий.