Нарастает дипломатическая конфронтация между ЕС и Венесуэлой

Евросоюз выразил возмущение высылкой своего посла из Венесуэлы, о которой объявил называющий себя президентом страны Николас Мадуро.

Верховный представитель ЕС по внешней политике рассматривает возможность выдворения из ЕС венесуэльского посла:

«Мы считаем, что решение предоставить послу ЕС в Каракасе 72 часа для выезда из страны требует ответных мер, - сказал Жозеп Боррель. - Пока я не могу определить, какими будут эти меры».

Каракас объявил посла ЕС Исабель Брильанте Педросу "персона нон грата" в понедельник из-за того, что Брюссель ввёл санкции против 11 венесуэльских чиновников. ЕС считает их причастным "к действиям подрывающим демократию и верховенства права в стране".

Но в Европарламенте по-разному относятся к обмену колкостями с Мадуро.

К более решительным шагам призывает испанский либерал:

«В дипломатии высылка посла является необычной мерой, - сказал Жорди Каньяс. - Нам бросили исключительный вызов, нанесли исключительное оскорбление, поэтому я считаю, что и европейский ответ должен быть исключительным».

Левый испанец возлагает на ЕС вину за создание этой конфронтации:

«Жаль, что мы к этому пришли, но это логично, - сказала Ману Пинеда. - Я понимаю решение правительства Венесуэлы выслать посла, представляющего интервенционистские силы».

Венесуэльский посол был вызван в одно из брюссельских учреждений. Но выслать его будет нелегко, потому что за это должны проголосовать единогласно все страны-члены ЕС.