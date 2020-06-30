Ангела Меркель находится у власти дольше всех нынешних руководителей Евросоюза. Немецкий канцлер работала с четырьмя президентами Франции и многочисленными премьер-министрами Италии.

Теперь, на закате своей карьеры, она во второй раз приводит Германию на пост страны-председателя ЕС. В первый раз, в 2007 году, Меркель сыграла важную роль на переговорах по Лиссабонскому договору, заложившему конституционные основы Союза.

Теперь она должна возглавить экономическое восстановление ЕС после нашествия коронавируса.

«Мы осознаем, что с председательством Германии связаны большие ожидания, - сказала канцлер. - Мы хотим их оправдать своей работой над тем, чтобы все мы вместе вышли из кризиса и подготовили Европу к будущему. Только вместе мы можем осуществлять и передовать другим наши европейские ценности: демократию, права человека и верховенство закона".

Экономика Евросоюза робко, но открывается, и даже кое-где начинает ускорять своё развитие. Многие отрасли по-прежнему нуждаются в государственной поддержке. В Брюсселе разрабатывается общий пакет финансовых мер стимулирования, который отражает прежде всего союзные, а не национальные интересы.

Немецкий политолог из Вашингтона считает, что Меркель лучше всех может это координировать:

Её опыт, её знания о других европейских лидерах, понимание того, что они хотят, её эмпатия, особенно в отношении небольших и новых восточноевропейских стран, - должны стать основой для достижения консенсуса, - сказала Констанце Стельценмюллер.- А он нужен для борьбы с пандемией, беспрецедентным экономическим кризисом, а также обновления структур власти на национальном и на европейском уровне ".

Главным партнёром и союзником Германии, несомненно, становится Франция. Несколько недель назад канцлер вместе с президентом Эммануэлем Макроном представили план восстановления Европы на сумму 500 млрд евро.

“Зелёный» евродепутат из Германии считает, что Берлин не сможет выполнить его в одиночку:

«Без привлечения другой самой важной столицы ничего не получится, - сказал Райнхард Бютикофер. - Я не уверен, что французы и немцы смогут повести за собой всех остальных, но без Парижа и Берлина ничто не материализуется«.

Накануне начала немецкого председательства Меркель пригласила Макрона в правительственный гостевой дом к северу от Берлина. Они там долго и подробно обсуждали какую-то тему.

Как впоследствии сказала канцлер, «Германия и Франция хотят сыграть в ближайшие месяцы совместную роль».