Голосование в Севастополе.

Мнения крымских избирателей о поправках в Конституцию РФ разделились. В последнее время недовольство жителей Севастополя вызывает строительная деятельность минобороны РФ.

Иван Шиян родился и вырос в Крыму. По его словам, в прошлом году российские военные обратились в суд с утверждением, что им принадлежит часть его земельного участка, на который он получил право собственности в 1999 году.

"Давайте уже будем честными и признаем то, что было, не делая вид, что здесь не было Украины. Живём по закону дальше, я хочу, чтобы было по справедливости и по закону, ничего лишнего, вот и всё", — говорит Иван Шиян.

Власти Севастополя в 2015 году распорядились передать в собственность минобороны РФ объекты недвижимости и земельные участки бывших военных городков — в соответствии с планами времен СССР.

На этом фоне в Севастополе звучат возмущенные голоса. Активисты общественного движения "Севастопольская альтернатива" провели опрос среди горожан о референдуме по поправках в Конституцию РФ и выяснили, что инициативу президента РФ поддерживают менее половины респондентов.

Виктор Кисилёв, один из основателей движения, говорит: "Да, кто-то может сказать, что Севастополь — это патриотический оплот и что здесь обязательно поддержат Путина, но мы очень рады, что в Севастополе всё-таки есть думающие люди со своим мнением",

Говорят жители Севастополя:

"Я буду голосовать против, из собственных соображений"

"Я проголосовал за, потому что все поправки меня устраивают, очень даже"

"Я за Путина голосовала, за всё, что он собирается сейчас сделать".

В Избирательной комиссии Крыма отмечают, что явка на голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 50%.