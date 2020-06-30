Взаимные иски евродепутата и полиции Брюсселя по поводу расизма

Полиция в Брюсселе возбудила иск о диффамации против чернокожей женщины, депутата Европарламента, которая ранее обвинила стражей порядка в оскорблении её на расовой почве.

«У судьи теперь есть два дела, - сказал представитель профсоюза бельгийских полицейских Винсент Жиль. - Прокурор обещал всё расследовать. Мы ждём, что он выяснит, кто сделал что».

Родившаяся в Мали и представляющая Германию Пьеретт Эрцбергер-Фофана утверждает, что её унизили на вокзале полицейские после того, как она сняла на мобильный телефон их грубое обращение с группой чернокожих подростков.

Её гневное выступление на эту тему в Европарламенте было встречено аплодисментами.

Полицейские называет её слова клеветой, а свои действия - правильными и предлагают в доказательство свою видеозапись инцидента.

Для адвоката Эрцбергер-Фофаны такой спор не стал прецедентом:

«Я не удивлен, мы уже видели другие дела о полицейском насилии и расизме со стороны полиции, - сказал Алексис Десваф. - Особенно проявили себя в этом полицейские Брюсселя. Они не без колебаний делают ложные заявления и пишут фальшивые отчёты с обвинениями в адрес жертв ".

Полиция отрицает обвинения в системном расизме со стороны крепнущего в Бельгии движения «Чёрные жизни важны».

В день своего инцидента Эрцбергер-Фофана сказала Euronews, что она должна была заступиться за тех чернокожих подростков, у которых нет такой общественной платформы, как у неё:

«Вопрос структурного расизма — это то, с чем я столкнулась лично, - сказала немецкий евродепутат. - Но такой опыт есть у многих людей, которые не имеют возможности выразить свое мнение, а у меня есть возможность высказаться».

Её дело против полицейских и их дело против неё будут рассматриваться одновременно.