Air France и Airbus объявили о массовых сокращениях рабочих мест

До конца 2022 года Air France Group сократит около 7500 рабочих мест: примерно 6500 непосредственно в самом крупнейшем французском авиаперевозчике, и еще более тысячи во входящем с ним в один холдинг лоукостере Hop!. Это вынужденные меры в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, заявляет руководство и обещает рассказать о деталях плана спасения компании 3 июля на заседании Центрального экономического и социального комитета. После чего стартуют переговоры с представителями профсоюзов.

"У нас складывается такое ощущение, что чем больше правительство помогает бизнесу, представляет ему займов, тем больше рабочих мест мы теряем", - заявил Филипп Мартинез, генсекретарь Всеобщей конфедерации труда.

Ранее Франция, акционер Air France-KLM, пообещала выделить на поддержку авиакомпании 7 млрд евро. Из них 3 млрд - предоставит само государство, еще 4 млрд - гарантированная кредитная помощь от банков.

Господдержку в 1,2 млрд евро получила и TAP Portugal. Этого оказалось мало. И сегодня, по некоторым данным, руководство португальской компании рассматривает все возможные сценарии развития событий, вплоть до национализации.

За неделю с 15 по 21 июня европейские перевозчики совершили почти на 78% полетов меньше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты считают, что восстановить международное авиасообщение удастся не раньше 2023 года.

Лишь к 2025 году вернутся докризисные объёмы производства Airbus. Авиастроительный концерн заявил о намерении сократить 15 тысяч рабочих мест, треть из них — во Франции. При этом на его различных предприятиях по всему миру работают около 130 тысяч человек. 81 тысяча занята в коммерческих авиаперевозках. Ранее президент компании Гийом Фори отметил, что из-за пандемии коронавируса сегодня Airbus борется за выживание.