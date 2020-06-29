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Италия

Спасение кита

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 Кнарик Хачатрян
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Спасение кита итальянской береговой охраной
Спасение кита итальянской береговой охраной   -   Авторское право  скриншот ZZDNC
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Итальянская береговая охрана спасла молодого 10-метрового кита-кашалота, который запутался в рыбацких сетях вблизи Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии. (Крупнейшие из зубатых китов взрослые кашалоты достигают в длину 20 метров и весят около 50 тонн.)

Попавшее в ловушку гигантское млекопитающее заметили биологи из местной группы по охране дикой природы и обратились за помощью. Около двух часов водолазы разрезали сети ножами и кусачками, чтобы освободить животное. Кит вёл себя спокойно и, к счастью, не пострадал. После освобождения он присоединился к своим сородичам, которые наблюали за происходящим издалека.

Береговая охрана конфисковала сети, которые, предположительно, были установлены контрабандистами для ловли тунца.

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