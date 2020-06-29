Nissan урезает зарплаты топ-менеджерам

Президент Nissan Макото Утида отказался от половины своей зарплаты просле того как японский автопроизводитель зафиксировал крупнейший годовой убыток за последние 20 лет – более $6,3 млрд. Выступая на собрании акционеров компании, он заявил, что выплаты топ-менеджерам будут также сокращены, поскольку инвесторы не получают дивидендов.

"Зарплата исполнительного директора снизится на 50%, руководителей высшего звена - на 30%, других менеджеров – на 20%", - заявил Утида.

Он представил план на реструктуризацию деятельности компании с учетом падения продаж, вызванного пандемией коронавируса. Речь идет и об укреплении франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, отношения внутри которого охладились из-за ареста экс-главы концерна Карлоса Гона по обвинению в финансовых махинациях.

Среди прочего, компания намерена сократить общие производственные мощности на 20% и, в частности, закрыть завод в Барселоне. Почти 3 тысячи человек могут лишиться заработка. Здесь прошла массовая акция протеста.

Nissan также сократит сотни рабочих мест в Великобритании, Бразилии и Мексике, зато планирует расширить свое присутствие на японском, китайском и североамериканском рынках.