Старейшая французская АЭС выведена из эксплуатации

Старейшая атомная электростанция Франции, расположенная в эльзасском городе Фессенхайм, выведена из эксплуатации. Последний действующий энергоблок электростанции, введенной в эксплуатацию в 1977 г., был остановлен в понедельник.

Закрытие электростанции было встречено с радостью активистами антиядерного движения, но с чувством обеспокоенности за свое будущее сотрудниками этого предприятия и жителями региона, которые получали выработанную на нем электроэнергию на протяжении более 40 лет.

Процесс выгрузки и утилизации отработавшего ядерного топлива, после которого можно будет приступить к демонтажу помещений бывшей АЭС, может растянуться на 5 лет. Активисты-антиядерщики настаивают на соблюдении всех правил безопасности, так как стремление к экономии может в конечном счёте обойтись слишком дорого:

«Нам нужно уходить от логики низкозатратного демонтажа и переходить к логике научноговывода из эксплуатации. Чем и должно как следует заняться Агентство ядерной безопасности».

Решение о закрытии АЭС в Фессенхайме было принято в 2017 г. после череды технических неполадок, вынуждавших останавливать реакторы. Последний такой инцидент произошел в 2015 г.

Сейчас на атомных электростанциях производится 70% электроэнергии Франции. Согласно планам правительства, к 2035 г. эта доля должна снизиться до 50%. Государственная компания-оператор атомных электростанций EDF планирует с этой целью остановить в ближайшие годы еще 14 реакторов, расположенных на 8 электростанциях.