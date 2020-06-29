Война в Сирии принесла за 10 лет разруху и страдания, отрезала страну от большей части внешнего мира, лишила возможности нормально развиваться. Последствия конфликта усугубляет сейчас пандемия коронавируса.

Но на помощь соседям по Средиземноморью идёт Европейский союз. Совместно с ООН ЕС проводит в Брюсселе международную конференции по сбору средств для Сирии и окружающих стран, которые принимают её беженцев.

"Зелёный" евродепутат из Германии отмечает, что инфекционная вспышка открывает для Европы окно возможностей, чтобы изменить ситуацию к лучшему:

«Из-за пандемии у тех, кто недавно "командовал парадом" в Сирии, в первую очередь у Ирана, заканчиваются деньги, - говорит Ханна Нейманн. - Поэтому кто-то другой должен платить за гуманитарную помощь и за восстановление. Евросоюз должен использовать такую возможность, чтобы вернуться за стол переговоров и придать ситуации в Сирии такую форму, какую мы хотим видеть. Это означает политические реформы и решительную борьбу с безнаказанностью ».

ЕС является крупнейшим донором для сирийцев. А вместе с Вашингтоном Брюссель применяет санкции против Дамаска. Но сирийская экономика и так парализована пандемией. В этих условиях многие фигуры мирового масштаба такие, как папа римский Франциск, призывают к отмене санкций, которые наносят ущерб простым людям.

«Я не уверен, что именно сейчас правильно наказывать Сирию, - сказал американский профессор международного права Дэвид Крейн. - Но имеются политические причины делать это, чтобы покончить с войной и, может быть, оказать давление на Россию, которая обладает влиянием в регионе вместе с Ираном. И это может способствовать миру и помочь народу Сирии, который страдает от последствий этих санкций ».

Брюссель будет проводить акцию помощи сирийцам во вторник. Объём собранных средств может быть скромным, учитывая, что самим междунароным донорам сейчас крайне нужны деньги на восстанолвление собственной экономики после вирусного нашествия.