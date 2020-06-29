Откуда будут впускать в Евросоюз?

Европейские аэропорты готовятся к приему иностранных гостей в ожидании, что правительства отменят запрет на полёты оттуда, где распространение коронавируса взято под контроль. В минувшие выходные в Брюсселе дипломаты составили предварительный список стран, не входящих в Союз, для которых следует открыть транспортные коридоры.

Это, в частности, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Уругвай, Сербия, Грузия, а также Китай — при условии, что он сам согласится впускать граждан ЕС.

Границы должны быть открыты для третьих стран с более низким, чем в среднем по ЕС, уровнем инфекции. Такому критерию не соответствуют Россия, США и Бразилия. Статистика по этим странам будет пересматриваться каждые две недели.

Только после публикации 30 июня окончательного списка туристы смогут уверенно заказывать билеты в названные в нем страны и обратно.