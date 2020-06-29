COVID-19: вторая волна заражений

Свыше 10 млн 244 тысяч заразившихся коронавирусом в мире - эти данные приводит, в частности, Университет Джонса Хопкинса.

Из стран ЕС наиболее тяжелую цену заплатила Италия - там от инфекции кончались почти 35 тысяч пациентов с COVID-19 .

Ломбардский Бергамо, где в разгар эпидемии не хватало мест на кладбищах, посетил президент страны Серджио Маттарелла .

На траурной церемонии в память о погибших от инфекции он подчеркнул: "Мы обязаны не только помнить тех, кто нас покинул, но и выучить уроки, преподанные пандемией, поскольку система не всегда и не во всем находила требуемые решения".

В Бергамо медики выявили свыше 13 тысяч случаев заражения, из них от COVID-19 умер каждый четвертый пациент.

С пандемией далеко не покончено, уверяют специалисты: ежедневно выявляются десятки тысяч зараженных, в ряде стран власти вводят ограничения и изоляционные меры уже во второй раз.

В частности, речь идет о британском Лейстере.

Ситуация там обострилась настолько, что потребовалось вмешательство главы МВД страны Притти Патель, еще раз призвавшей всех жителей Соединенного Королевства соблюдать все санитарные ограничения: "Самое худшее, что с нам сейчас может произойти, это вторая волна эпидемии, в результате которой мы будем вынуждены вновь ввести карантин на всей территории государства".

В Бразилии число заболевших в течение этой недели может приблизиться к 2 миллионам человек, видя, что ежедневно выявляются десятки тысяч новых вирусоносителей.

От COVID-19, который президент Болсонару называл "легким гриппом", скончались свыше 57 с половиной тысяч жителей этой южноамериканской страны.