Covid-19: более 10 млн заразившихся

После казалось бы одержанной победы над Covid-19 Китай вновь в состоянии боевой готовности: на этот раз очагом вспышки заболевания стал Пекин. Это говорит о том, что стране удалось лишь сдержать распространение коронавирусной инфекции, но не полностью её подавить. Число заразившихся во всём мире превысило 10 миллионов, и эксперты в очередной раз напоминают: кризис ещё далёк от завершения.

Мы ожидаем новых вспышек и в Западной Европе Дэвид Набарро представитель ВОЗ по вопросам пандемии

"Вирус быстро распостраняется по всему миру, - сказал в итервью Euronews Дэвид Набарро, представитель ВОЗ по вопросам пандемии. - Особую озабоченность вызывает то, что происходит в Латинской Америке, Южной Азии и некоторых районах Африки. Очень важно, чтобы все повсюду относились к этому серьезно. Перед болезнью все равны - страны, религии, регионы. Мы ожидаем новых вспышек и в Западной Европе, даже если сейчас число суточных случаев заражения там уменьшилось".

Наибольшую тревогу сейчас в Европе вызывает Германия, где в нескольких районах на западе страны введён строгий карантин. ВОЗ такие меры одобряет:

"Наилучших результатов добились те страны, которые приложили немало усилий для выяснения того, где именно находится вирус, а также разработали хорошо продуманный план действий, которые необходимо предпринять в случае возникновения вспышки, - считает Дэвид Набарро. - Мы видели это на примере Германии, это образец для подражания в будущем. Этот вирус есть, и он всё возвращается. Мы должны быть в состоянии быстро подавлять вспышки заболевания, и мы все должны знать, что нужно делать, чтобы остановить распространение инфекции".

Сдерживание локальных вспышек - наиболее используемый подход до того, как войдут в широкое применение вакцины. Над эти работают исследователи во мнрогих странах мира, в некоторых уже проводят испытания. В Китае одобрено применение вакцины компании CanSino Biologics , но пока только в армии.