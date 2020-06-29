Мулатки из Бельгийского Конго раскрыли свою тайну

В течение 60 лет они хранили тайну, скрывали от родственников и всех остальных трагедию, связанную с их происхождением. Они - потомки белого отца и чернокожей матери.

Родиться мулатом в 1940-х годах в Конго, тогда ещё бельгийской колонии, было пожизненным позором. В возрасте всего двух-трёх лет, этих дети отправили за тысячи километров от их дома в католическую миссию, которой заведовали монахини.

Пятеро из этих жертв судятся с нынешним бельгийским государством, обвиняя его в преступлених против человечности.

«Нас называли детьми греха, потому что союз между белым мужчиной и черной женщиной считался недопустимым. Нас называли также детьми порока, детьми проституции, кофе с молоком и тому подобное, - сказала Леа Таварес Мунжинга. - Мне от этого было горько до слёз. Но тем, кто так говорил, было все равно. Мы всегда чувствовали себя отверженными».

Их не считали детьми ни европейцев, ни африканцев. До достижения совершеннолетия их не принимали в миссионерскую общину, а потом изгнали из неё во время провозглашения независимости Конго в 1960 году. Миссионеры вернулись к себе в Бельгию, а над сёстрами надругались боевики.

«Мы думали, что они пришли нас охранять, и вышли к ним вечером, - вспоминает Симона Нгалула. - Эти боевики стали говаривать нам глупости как маленьким девочкам, снимать с нас одежду и раздвигать нам ноги. Они использовали свечи, чтобы показать нам, из-за чего женщины рожают. Но маленький ребенк не способен себе этого представить ».

В апреле 2019 года премьер-министр Бельгии от имени государства извинился. После этого федеральное правительство эту ситуацию не комментирует. Пострадавшим это недостаточно. Их адвокат утверждает, что созданная колонизаторами система похищения детей может быть квалифицирована как преступление против человечности:

«Эта систематическая политика была организована декретами, её проводило учреждение, созданное чтобы осуществлять эти похищениями, выводить детей из-под влияния собственных семей, - говорит Кристоф Маршан. - Потому власти боялись, что наполовину белые наполовину черные могли делать нечто противоречащее интересам Бельгии. Это по-настоящему грязная расовая политика».

Эти женщины теперь требуют возмещения ущерба. Они хотят также, чтобы в ходе судебного разбирательства были установлены их имена, присхождение и полная идентичность. До сих пор они этого частично лишены.

«Это нас так огорчало, что до сегодняшнего дня нам не хватало смелости говорить об этом, - сказала Мари-Жозе Лоши. - Особенно говорить об этом нашим детям".