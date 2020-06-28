Бавария: тестирование на COVID-19 для всех

Власти Баварии планирует провести массовое тестирование населения на коронавирус, независимо от наличия симптомов заболевания. Таким образом эта южная федеральная земля станет первым регионом Германии, где подобный анализ будет доступным для всех.

Поводом для такого решения послужило возникновение нескольких очагов заражения в разных частях страны. Власти опасаются второй волны заболевания.

Обследование можно пройти у любого врача-терапевта даже при отсутствии симптомов, подчеркивает министр здравоохранения Баварии Мелани Хюмль. Но приоритет все же отдается пациентам с подозрением на COVID-19.

Также местные власти поручили регулярно обследовать на предмет заражения работников мясокомбинатов и скотобоен.

Цель массового тестирования — предотвратить более крупные вспышки, подобные той, что произошла на мясной фабрике в Гютерсло (штат Северный Рейн-Вестфалия), подчеркнула министр здравоохранения Баварии.

К настоящему времени было проверено около 6500 работников скотобоен в Баварии, выявлено 110 случаев заражения.

По данным Института Роберта Коха, Бавария - регион с наибольшим количеством случаев инфицирования коронавирусом и смертей.