Более 20 млн тестов на коронавирус проведены в России

За время пандемии в России проведены уже около 20 миллионов тестов на коронавирус. Такие данные представил Роспотребнадзор. Про числу анализов на наличие инфекции страна занимает второе место в мире после США.

В ряде регионов тем временем начали масштабное тестирование на антитела к коронавирусу — в рамках исследования популяционного иммунитета. Представительница красноярского управления Роспотребнадзора Наталья Краснопеева подчёркивает, что речь не идёт об определении состояния здоровья человек. Эксперты пытаются выяснить, встречался ли он с возбудителем коронавирусной инфекции, «в какой степени у него сформировался иммунитет или защитные механизмы».

По данным Роспотребнадзора, из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением находятся около 300 тысяч человек. За последние сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на 7 тысяч, всего же выявлено более 600 тысяч заболевших. Свыше 9 тысяч умерли.