Умер создатель логотипа "Я люблю Нью-Йорк"

В возрасте 91 года умер американский дизайнер-график Милтон Глейзер, создатель логотипа «Я люблю Нью-Йорк». Как сообщают американские издания со ссылкой на его семью, причиной смерти стал инсульт.

Глейзер известен благодаря серии работ, которые получили широкое распространение и многократно служили вдохновением для дизайнерских проектов по всему миру. В 1968 вместе с Клейем Фелкером Глейзер основал журнал New York Magazine, в 1980-е он был соучредителем компании WBMG, которая создала дизайны десятков журналов и газет. В списках работ Глейзера сотни логотипов и постеров, многие из которых теперь хранятся в музеях.