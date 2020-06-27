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мир

Умер создатель логотипа "Я люблю Нью-Йорк"

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 Андрей Позняков
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Логотип Нью-Йорка, созданный при участии Милтона Глейзера
Логотип Нью-Йорка, созданный при участии Милтона Глейзера   -   Авторское право  Hans Pennink/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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В возрасте 91 года умер американский дизайнер-график Милтон Глейзер, создатель логотипа «Я люблю Нью-Йорк». Как сообщают американские издания со ссылкой на его семью, причиной смерти стал инсульт.

Глейзер известен благодаря серии работ, которые получили широкое распространение и многократно служили вдохновением для дизайнерских проектов по всему миру. В 1968 вместе с Клейем Фелкером Глейзер основал журнал New York Magazine, в 1980-е он был соучредителем компании WBMG, которая создала дизайны десятков журналов и газет. В списках работ Глейзера сотни логотипов и постеров, многие из которых теперь хранятся в музеях.

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