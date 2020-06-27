Улицы Берлина поделили BLM и ЛГБТ-сообщество

"Жизни чернокожих важны!", как и права ЛГБТ-сообщества. В Берлине в субботу состоялись две манифестации. Более тысячи человек собрались в столичном районе Тиргартен, чтобы выразить протест против расизма и полицейского насилия. Собравшиеся носили маски и безукоризненно соблюдали социальную дистанцию. Многие держали плакаты "Если вы не выступаете против расизма, то вы - соучастник!" и "Молчание - это насилие".

"Очевидно, что в полиции есть праворадикальные структуры, и это огромная проблема. У нас в германии тоже есть жертвы полицейского насилия, не только в США. Вот почему мы здесь",- говорит молодая жительница Берлина.

Марш протеста ЛГБТ-сообщества заменил в эту субботу традиционный гей-парад, отмененный из-за эпидемии коронавируса. Собравшиеся под радужными флагами и плакатами "Гордость Берлина" и "Спасите нашу общину!", более тысячи человек прошли от площади Ноллендорфплац до Александерплац.

Манифестанты призвали положить конец дискриминации геев, лесбиянок и транссексуалов в Германии, а также в Польше, России и на Украине.