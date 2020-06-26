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США

США: резкий рост числа заболевших

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 Павел Барсуков
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Скорая помощь в Хьюстоне
Скорая помощь в Хьюстоне   -   Авторское право  David J. Phillip/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Соединённых Штатах — резкое обострение эпидемической ситуации. В четверг там, по некоторым данным, было выявлено более 45 тысяч новых случаев — примерно столько же, сколько появлялось на пике эпидемии в апреле.

Среди штатов, где обстановка наиболее сложная — Техас, Калифорния и Флорида. Там регистрируют рекордные темпы прироста заболевших. В Техасе, где в ближайшие дни планировали возобновить работу большинства компаний и предприятий, решили пока продлить изоляцию.

Власти Нью-Йорка вводят обязательный карантин для прибывающих и з этих регионов. Власти мегаполиса решили отменить и знаменитый нью-йоркский марафон, провести который планировалось 1-го ноября.

При этом эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что реальное число заражённых в США может в десять раз превышать официальную цифру в 2,4 миллиона человек. Такая оценка сделана после изучения анализов крови, собранных по всей стране.

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