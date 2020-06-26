Евросоюз после первой волны коронавируса

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"После того, как коронавирус появился впервые, возник страх перед второй волной предстоящей осенью, но похоже, она поразила Европу уже сейчас. Ослабление ограничений, открытие школ, ресторанов и начало лета создали обманчивое ощущение нормальности.

В Германии власти вновь подвергли строгой изоляции несколько округов после того, как был замечен очаг инфекции вокруг мясоперерабатывающего завода. Премьер-министр Бельгии предупредила об увеличении числа заразившихся, а в Португалии власти опасаются, что вторая волна уже накрыла Лиссабон и долину Тегуш.

Все это элементы общей картины, которая, по мнению Всемирной организации здравоохранения, выглядит довольно удручающе.

Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ:

«За первый месяц этой вспышки ВОЗ получила сообщения о менее, чем 10 тысячах случаев. За последние месяцы зарегистрировано почти 4 миллиона случаев. Мы ожидаем, что общее число случаев достигнет 10 миллионов в течение следующей недели. "

Саммиты ЕС: внутренние и с КНР

Тем временем государственные деятели в Евросоюзе пытаются преодолеть свои разногласия по поводу готовящихся финансовых мер экономического восстановления.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Гаагу. Нидерланды - это одна из "бережливых" стран, оплот противников безудержных трат.

Необходимо найти компромисс перед следующим Саммитом ЕС после довольно неудачной видеоконференции неделю назад. Похоже, эти виртуальные посиделки не дают особенного результата.

На этой неделе у ЕС состоялся первый после начала пандемии удалённый саммит с Китаем. Встреча была напряженной и выявила только растущие разногласия почти во всем.

По поводу принятия жесткого закона о безопасности в Гонконге лидеры ЕС были подчеркнуто недипломатичны в своей дипломатической оценке:

Урсула фон дер Ляйен, Председатель Еврокомиссии:

«Закон о национальной безопасности рискует серьёзно подорвать принцип «одна страна - две системы» и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть сохранённой. Мы предупредили Китай, что он рискует получить очень негативные последствия, если будет продолжать введение этого закона».

Меркель в Европе главная

Все эти огромные проблемы: от пандемии до восстановления экономики, от отношений с Китаем до "брексита" и изменения климата - скоро свалятся на Ангелу Меркель.

1 июля Германия перенимает пост страны-председателя ЕС. Уже очень высоки ожидания того, что самый опытный европейский лидер, и только она, сможет решить эти проблемы.

Ко мне присоединяется из Вашингтона Констанца Штельценмюллер, старший научный сотрудник Брукингского института.

Гробе: Итак, по поводу этих высоких ожиданий от председательства Германии, не слишком ли они высоки? Ни в этом ли самый большой вызов для Ангелы Меркель?

Стельценмюллер: Её самая неотложная задача по-прежнему заключается в том, чтобы убедить четыре так называемые “бережливые» страны в необходимости принять её и президента Макрона европейский план восстановления, который включает в себя общеевропейские бонды.

Гробе: Это второе председательство Ангелы Меркель в Совете после 2007 года, когда она сыграла центральную роль в переговорах по Лиссабонскому договору. Может ли Меркель снова стать «спасительницей" Европы или она "хромая утка", после того, как объявила о своем уходе в отставку в следующем году?

Стельценмюллер: Я думаю, что представление о ней как о "хромой утке", было несколько опровергнуто её энергичными действиями против пандемии, которые резко увеличили её рейтинг. Она снова самый популярный политик в Германии. Спасет ли она Европу? По-моему, её опыт, её знания о других европейских лидерах, её эмпатия, особенно в отношении небольших и новых восточноевропейских стран, - действительно станут основой для достижения консенсуса.

Гробе: Некоторые называют самым большим достижением Меркель то, что Германия приняла идею общеевропейского долга. Это исторический разворот - вы согласны?

Стельценмюллер: Согласна. Это не переход к единой финансовой политике, потому что Германия не передаёт Евросоюзу полномочия взимать налоги или всегда выпускать облигации. Но для Германии и, конечно, немецких консерваторов, которых возглавляет Ангела Меркель, это действительно исторический разворот. И это особенно важно для четырёх «бережливых» правительств.

Гробе: Я упоминал, что Ангела Меркель уже объявила о своей отставке в следующем году. Некоторые наблюдатели сомневаются в этом. Так кто же будет канцлером Германии в конце следующего года?

Стельценмюллер: Я могу сказать одно: это не будет Ангела Меркель. По-моему, эта женщина действительно хочет уйти на отдых, и она его заслуживает.

“Евровидение” от Голливуда

Германия известна многими вещами - например, долголетием своих канцлеров и обожанием конкурса песни "Евровидение". Что примечательно, немецкие исполнители обычно оказываются в числе худших.

В этом году коронавирус избавил Германию от очередного национального позора, поскольку крупнейшее в мире музыкальное состязание было отменено.

Но у “Евровидения” такой культовый статус, что американский стриминговый гигант Netflix создал кинокомедию, который вы скоро можете посмотреть дома.

В этом фильме «История огненной саги» Исландия представляет свою песню «Человек-вулкан». Голливуд высмеивает Европу - и на этот раз не без основания".