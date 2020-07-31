Даунтаун Дубая: небоскребы, акулы, искусство

Даунтаун в Дубае - уникальный городской комплекс, прославивший эмират архитектурой и небоскребами. Знать и видеть - разные вещи, и любой оказывается неподготовленным к истинным масштабам знаменитой башни Бурдж-Халифа. Она почти в два раза выше Эмпайр-стейт-билдинг и втрое - Эйфелевой башни. Бурдж-Халифа взлетает ввысь на 160 этажей, это 828 метров.

Внутри вы найдете дизайнерские отели, рестораны, апартаменты и смотровые площадки. Торговый центр Dubai Mall также полон сюрпризов. Здесь есть аквариум на 10 миллионов литров, в котором можно в двух шагах увидеть акулу, там же находится крытый каток олимпийского размера с настоящим снегом и четырехъярусный водопад со скульптурами.

Некоторые достопримечательности спорят с реальностью, другие вообще предлагают уйти от привычного уклада. Так, в VR Park вы можете летать в виртуальных мирах, сражаясь с виртуальными противниками. Этот футуристичный центр развлечений расположен на элегантном бульваре шейха Мухаммеда бин Рашида, который является отправной точкой для арт-маршрута по даунтауну.

Его насыщенная художественная жизнь воплощена во множеств арт-проектов, скульптур и инсталляций - от "Крыльев Мексики" Хорхе Марина до "Люби меня" Ричарда Хадсона.

Закат сигнализирует о начале фантастических шоу фонтанов. Разноцветные струи, огни и музыка на озере Бурдж в обрамлении монументального небоскреба - визитная карточка вечернего Дубая.