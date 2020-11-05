Студенты и архитекторы сменили реальность

_Виртуальная и дополненная реальность - гораздо больше, чем увлекательные видеоигры и ощущение погружения при просмотре кино. Потенциал этих технологий в Дубае берут на вооружение в разных областях - от архитектуры до образования. _

_ ..._Технологии погружения размывают границу между реальным и виртуальным. Виртуальная реальность открывает дверь в смоделированный мир, а дополненная реальность меняет наше восприятие окружающей среды, и для этого нередко хватает смартфона. Область применения новых технологий, уверенно освоенных в архитектуре и образовании, становится шире.

Даниэл Хайат, представляющий в Дубае группу HTC MEA, предлагает нашему корреcпонденту надеть шлем виртуальной реальности. Эксперт поясняет: "Речь идет о системе HTC Vive Focus Plus: это полный комплект виртуальной реальности, применимый для обучающих приложений, тренингов или видеоигр".

С новинкой легко перемещаться в пространстве и времени для развлечения и работы.

Хайат продолжает демонстрацию: "Сейчас мы в Vive Sync, виртуальной среде для встреч, презентаций и демонстраций". Я могу ввести сюда и другие элементы - например, программу PowerPoint, видео, или даже трехмерные модели. В инженерной среде есть люди, способные переместить тяжелое и дорогое оборудование в виртуальную среду. Там оно в полной безопасности, там все можно перенастроить, не тратя на это большие деньги".

Консультант по виртуальной реальности Стив Бамбери - в авангарде внедрения новых технологий в образовательный процесс в Дубае.

"Мы увидели интерес и возможность использовать виртуальную реальность для обогащения и переосмысления учебного процесса, - рассказывает он. - Возьмите Tilt Brush, программу Google, она позволяет студентам делать невозможное - рисовать огнем. Возьмите программы, погружающие исследователей в недра человеческого тела, программы, с которыми вы изучаете историю, путешествуя во времени.

Мы можем снести стены аудиторий и открыть перед студентами весь мир. Мы можем опереться на концепцию пространственных многомерных вычислений, Spatial computing, и все это - благодаря гигантскому рывку - от айпадов к шлемам вирутальной реальности, пространственным вычислениям и технологиям погружения".

В области архитектуры технологии погружения меняют весь процесс - от проектирования до отделки. Архитектор Михаэль Нагиб рассказывает и показывает: "С началом использования виртуальной реальности мы получили совершенно иной подход к оценке пространства и проверке наших проектов. Технология позволяет нам видеть, оценивать, рассчитывать пропорции гораздо точнее и эффективнее.

Мы можем менять материалы, можем мгновенно корректировать дизайн, мы расширяем наши знания о работе со светом, типами освещения, их взаимодействии с материалами. Если надо, можем уйти в белый режим, это полезная опция для архитекторов. С ней они могут сосредоточиться исключительно на дизайне, формах и геометрии, а не на отделке и блоках".

Керем Ченгиз специализируется на технологиях дополненной реальности в строительстве.

"Наблюдая за цифровыми преобразованиями в строительном секторе, за интеграцией виртуальной реальности, возводя на экране модели, эдаких цифровых близнецов наших будущих зданий, неизбежно задаешься вопрос: как лучше все это использовать и к чему это приведет? - размышляет эксперт. - Вот смотрите, на экране уровень за уровнем - модель здания, которую можно создать только в виртуальной среде. Мы можем свернуть любой этаж сделать проем, где угодно. А можем выхватить один какой-то уровень и получить о нем любую информацию на любом этапе строительства. Система обновляется, в режиме реального времени, здесь вы видите различное оборудование для кондиционирования воздуха и отопления.

Речь идет об интеллектуальной интеграции информации - о том, как мы берем и закладываем в систему данные. Мы увидим, что эти виртуальные модели будут играть большую роль в стратегиях управления нашими городами, энергетическими потребностями, потребностями в воде, организации дорог. Они станут незаменимыми".