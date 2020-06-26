Дзюдо: вежливые люди

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть.

Саги Муки, израильский дзюдоист, чемпион мира 2019 года, чемпион Европейских игр, чемпион Европы 2018 года в весовой категории до 81 кг:

"Принцип вежливости - одна из основных ценностей, которым учит дзюдо. Вежливость заключается в том, чтобы знать, как себя вести, уважать каждого спортсмена, независимо от того, чемпион ли он мира, чемпион Израиля или чемпион местных соревнований, знать, что все мы равны, все мы люди, и должны уважать друг друга".

Юри Альвеар, колумбийская дзюдоистка, выступающая в категории до 70 кг. Первая и единственная олимпийская медалистка по дзюдо из Колумбии, трёхкратная чемпионка мира, и шестикратная Панамериканская чемпионка по дзюдо:

"В Дзюдо - много ценностей. Когда вы сражаетесь, вы работаете так усердно, как только можете, ваш противник делает то же самое. Когда вы завершаете схватку, вы должны поклониться и пожать друг другу руки. Вы должны быть вежливы и уважительны к своему противнику, при этом уважать себя. Это фундаментальные ценности, которые помогают вам не только в дзюдо, но и во всех других аспектах жизни".

Жан-Люк Руже, французский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Франции, Европы и мира, участник двух Олимпиад:

"Определение дзюдо не обязательно должно быть точным. Прежде всего, это больше, чем просто спорт, это важная система воспитания, и именно так мы преподаем его во Франции. Ключевые принципы дружбы, солидарности и уважения — это вещи, которые чрезвычайно важны в мире дзюдо. Без этого наш спорт потерял бы всю свою ценность. Иначе это будет просто битва, где вы будете набирать очки в конфронтационной игре, чтобы победить своего противника. Это совсем не дзюдо".