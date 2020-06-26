"Феноменальные" сбережения европейцев

Сбережения домохозяйств с начала пандемии в Европе резко выросли. В ЕЦБ заявляют, что для этого есть две причины — во время карантина европейцы не тратили деньги, к тому же многие жители Старого света приняли решение копить на "черный день".

В период февраля по май вкладчики в общей сложности отложили 214 миллиардов евро, таким образом на банковских депозитах европейцев накопилось уже 7,3 трлн — самый высокий показатель в истории. В марте и апреле, когда действовали строгие ограничения, в странах зоны евро рост сбережений составил 136%.

Эксперты опасаются, что накопленные вкладчиками средства не пойдут на восстановление экономики. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард предупредила, что выход из рецессии будет сдержанны, так как торговля и производство не вернутся к докризисным значениям и потребуется время, чтобы феноменальные, по ее словам, сбережения еропейцев, снова появились в сферах потребления и инвестиций. Лагард также отметила, что из-за кризиса, вызванного пандемией, возрастет уровень задолженности госбюджетов и компаний.