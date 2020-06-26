Жизнь этого француза в Бельгии сильно изменилось после закрытия границ Евросоюза из-за пандемии. После работы Адриан Деслан, как холостяк, приходит в пустую квартиру, готовит ужин себе одному и усаживается за компьютер.

Он рассматривает семейные фотографии разговаривает по скайпу со своей женой, говорит, что скучает по ней. Гюнсель отвечает тем же.

Они познакомились в Брюсселе, где она была в турпоездке, он был экскурсоводом, и полюбили друг друга.

Уже нескольких месяцев Адриан просит у консульств и посольств пропустить его жену.

«Это было нервное время. Я ждал: может быть, прийдёт хорошая новость или официальное уведомление или электронное письмо. Я поговорил с кем-то настроенным позитивно, кто внушил мне надежду. Но другие говорили «О чем ты думаешь? Этого не произойдет, вы не сможете воссоединиться". А до каких пор? Я не знаю. В общем, было трудно».

Бельгийское министерство иностранных дел не дает разрешения на поездки в Евросоюз даже ближайшим родственникам его граждан. Это противоречит рекомендациям Еврокомиссии о том, чтобы члены семей таких граждан могли путешествовать в Европу и по ней с любыми целями.

Адриан тщетно предоставлял свидетельство о браке, копию паспорта Гюнсель, которая носит его фамилию.

«Такое чувство, что наш брак не настоящий. И в юридическом смысле, потому что никому не важен тот факт, что мы женаты, и в практическом смысле, потому что мы просто не живём друг с другом».

История четы Деслан похожа на романтический фильм. Через 2 года после знакомства они поженились и стали обустраивать общий дом. Но их идилия была разрушена во время вспышки коронавируса, когда Гюнсель гостила у родственников в Турции. Он теперь работает в пекарне и тоже ждёт новостей из Брюсселя.

«Эта неопределённость сильно повлияла на меня, потому что у меня нет европейского гражданства и, по сути, никаких прав. Мне очень трудно попасть в Бельгию и в любую другую страну ЕС, даже имея визу. Мы думали, что женатым всё будет проще. Но нет, это не так ».

Ожидается, что ЕС откроет свои внешние границы в июле. Но страны-члены ввели собственные и разные ограничения на поезки. Всё это усливает растерянность и недовольство простых людей, которые воспринимали как должное возможность жить с близкими и любимыми.