Одобрен пакет госпомощи авиаконцерну Lufthansa

Еврокомиссия одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи авиаконцернуLufthansa Group ("Люфтганза груп"). Этот пакет включает 6 млрд евро на рекапитализацию и 3 млрд евро государственной гарантии по кредиту и предусматривает ряд условий для того, чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества.

Акционеры Lufthansa одобрили проект на внеочередном заседании.

Председатель наблюдательного совета Lufthansa Карл-Людвиг Клей заявил: "У нас заканчиваются деньги. Сегодня мы существуем благодаря средствам, отложенным во время успешного периода. Но очень скоро мы их используем. Без этой поддержки в течении ближайших дней нам угрожает банкротство".

Экипажи самолетов Lufthansa выразили протест против того, что профсоюз согласился с пакетом экономических мер, предложенных руководством. Вопрос увольнений отложен до конца 2023 года, но сотрудники компании будут меньше работать, а зарплаты будут урезаны. Концерн несет огромные убытки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и на прошлой неделе вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX. В рамках проекта помощи государственный Фонд стабилизации экономики (WSF) получит 20% в капитале Lufthansa. Между тем крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair намеревается оспорить решение Еврокомиссии.

Комментирует редактор новостей авиации Андреас Шпет: "В среднесрочной перспективе деньги будет приносить только досуговый бизнес. Обычно это пассажиры, которые летают на небольшие расстояния, пользуясь услугами таких авиаперевозчиков как Ryanair, поэтому подобным компаниям будет проще восстановиться и снова обрести долю на рынке. В то время как такие авиаперевозчики как Lufthansa действительно должны пересмотреть свою бизнес-модель.

Одно из условий помощи Lufthansa — лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах Германии (во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене) и выделение в этих воздушных гаванях до 24 слотов в день для других авиакомпаний, что даст им возможность создать новые направления и снизить цены.