Защитить океан от средств защиты

Одноразовые маски и перчатки призваны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Но оставляемые где попало они теперь представляют угрозу для окружающей среды и могут привести к повышению уровня загрязнения океана.

На юге Англии отряды добровольцев пытаются предотвратить нежелательный сценарий. Каждую неделю они выходят на очистку пляжей Брайтона, которые до последнего времени считались одними из чистейших в мире.

"Пластик сам собой из природы не исчезнет, его в океане становится всё больше и больше. На берегу мы находим перчатки, маски и другие вещи - козырьки, к примеру", - говорит эколог Клэр Поттер.

Средства индивидуальной защиты стали и неотъемлемой частью мусора, остающегося от пикников.

"Это совершенно новый вид одноразового пластика, которого у нас не было ещё в январе, а сейчас мы видим, как волны выбрасывают его на берег. Мы находим его и брошенным на берегу. Мы не можем оставить природу на произвол судьбы, мы должны позаботиться о её сохранности, нельзя забывать об этом", - говорит Клэр Поттер.

Не больше 45 минут - и мы получаем множество свидетельств о том, что средства индивидуальной защиты изобилуют в прибрежной полосе.

Люк Ханрахан, Euronews:

_"Резиновая перчатка, плавающая у южного побережья Англии, уже стала обычным явлением. Но не только здесь, в Брайтоне, защитники окружающей среды сообщают о брошенных средствах индивидуальной защиты, наводнивших пляжи. Об этом говорят по всей стране".

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