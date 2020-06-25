"Ливерпуль" в шаге от чемпионского титула

"Ливерпуль" в шаге от заветного титула. Последний раз команда становилась чемпионом Англии 30 лет назад, несмотря на то, что на протяжении многих лет доминировала в английской лиге. И вот, похоже, для Ливерпуля вновь настал звездный час - от титула отделяет всего одна игра.

Причем подопечные Юргена Клоппа могут стать чемпионами досрочно. Для этого достаточно, чтобы их ближайший соперник "Манчестер сити" проиграл или сыграл вничью с "Челси"в матче, который пройдет в среду вечером.

Но легко сказать: горожане "Манчестера" являются фаворитами встречи. Последнюю победу против них "Челси" одержали в декабре 2018 года, тогда матч завершился со счетом 2-0. Ну, а в семи последних встречах лондонцы выиграли лишь раз. Впрочем, возможно, что на этот раз игроки "Челси" возьмутся за дело более основательно.